La DH-Les Sports + est le dernier journal à avoir interviewé Robby. En juillet, il nous avait confié qu’il n’allait pas bien.

"J’ai fort maigri", nous disait-il. "Je n’ai plus d’appétit. Les médecins me donnent des suppléments, mais c’est dégueulasse. Ma femme m’oblige à manger. Un morceau de steak ou une spécialité chinoise, cela va encore. Mais je dois me forcer. Que faire quand on ne parvient pas à avaler sa nourriture ? Je n’ai pas faim… Je bois beaucoup de café et je fume encore mon paquet de cigarettes par jour…"

(...)