Verschaeren n'a pas été en réussite, contrairement à son homologue Refaelov. Gomez a, lui, été beaucoup moins actif que lors du clasico.

Hendrik Van Crombrugge n'a pas eu le moindre arrêt à faire derrière la caserne. Malines n'a cadré aucun de ses trois tirs. Ensemble, les timides tentatives de Marian Shved, Hugo Cuypers et Dries Wouters ont résulté en 0,09 but attendu pour les Sang et Or. En d'autres mots, statistiquement parlant, les Malinois auraient dû disputer plus de dix rencontres à ce rythme pour faire trembler les filets du Sporting. Soit plus de 15 heures de jeu... C'est dire à quel point, les 55% de possession dont peuvent se vanter les troupes de Wouter Vrancken étaient stériles et leur jeu dépourvu d'inspiration.