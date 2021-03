Fin janvier 2013. Anderlecht survole le championnat. Après 11 victoires de suite - le record de 13 victoires consécutives de 1964-1965 est en vue -, l’avance sur le Club Bruges est de 15 points. John van den Brom rêve du doublé, décroché pour la dernière fois en 1994. La dernière Coupe, elle, date de 2008.

L’adversaire de la demi-finale (la 20e de l’histoire du RSCA) est abordable : le Racing Genk de Mario Been a vendu De Bruyne et Benteke et panique à l’idée de ne pas se qualifier pour les playoffs 1, après un 4 sur 15. En 2006-2007, Genk s’était pris un 6-0 en Coupe à Anderlecht.

Le match aller - sans Mbokani, qui rentre de la CAN après avoir gagné le Soulier d’or à distance - se joue dans un Stade Vanden Stock à moitié vide. Pourtant, les places ne sont pas chères : de 10 à 25 euros. Mais la Coupe n’est plus sexy.