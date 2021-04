A travers ses 689 rencontres disputées, Olivier Deschacht a vécu des moments riches en émotions. 18 décembre 2001, les grands débuts à Beveren

Quatre ans après son arrivée dans la capitale à l'âge de 16 ans en provenance de Lokeren, Deschacht dispute son premier match professionnel à Beveren. Hendrikx, De Bilde, Dindane et Mornar écrasent les Waaslandiens (1-4).

Aimé Anthuenis profite de ce score fleuve pour lancer le petit jeune. A la 83e minute, Deschacht remplace Bertrand Crasson. Il est alors loin de se douter qu'il portera encore à 601 reprises le maillot mauve.

30 avril 2003, sa première avec les Diables Rouges contre la Pologne

Un an et demi après l'avoir lancé avec Anderlecht, Aimé Anthuenis lui offre des débuts internationaux. La Belgique l'emporte 3-1 lors de cet amical face à la Pologne et Deschacht dispute deux petits minutes. Il prendra part à 19 autres rencontres avec la sélection.

Son histoire avec les Diables est tourmentée. L'arrivée de Vandereycken représente un frein à son parcours international et Deschacht paie l'arrivée de la nouvelle génération. Il parviendra à être de retour appelé en 2015 à l'âge de 34 ans après cinq ans d'absence.