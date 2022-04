VdB attend une offre du monde du football, mais plus pour relancer sa carrière de footballeur. Il avait ouvert une académie à Dubaï, mais il n’a pas évoqué ce projet qui, selon nos informations, a été arrêté. Il suit encore de près ce qui se passe au Parc Astrid. Et il se pose des questions. “Les dirigeants et Vincent (Kompany) sont-ils d’accord sur le projet ? Je ne pense pas. ce n’est pas cohérent. Qui a vraiment les pleins pouvoirs ? Donne-t-on vraiment les cartes à Vincent pour amener le club au plus haut niveau ? Je ne sais pas mais le projet des jeunes, je ne le vois plus.”

Il a aussi expliqué pourquoi le projet de Kompany n’a pas réussi dès le début. “Vincent a voulu lancer beaucoup de jeunes en les encadrant avec quelques anciens comme Chadli et Nasri. On peut ajouter Trebel et Vincent. Mais ils n’étaient pas en forme physiquement. S’ils l’avaient été, ça aurait été une autre histoire. Il y avait en plus un homme fort comme Vercauteren. Maintenant, Vincent est le dernier homme fort.” Il reste à fond derrière son ami Vincent. “Vincent, tu peux le garder longtemps sans le virer. Pourquoi tu vas prendre des prêts ? Pour moi, il faudrait sacrifier 2 ou 3 ans et tu fais jouer tes jeunes pour revenir au top.”

Pour rappel : Anthony avait été relégué dans le noyau B la saison passée et il était l’adjoint de Craig Bellamy en U21, mais il ne s’était plus montré à Neerpede pendant plusieurs semaines. Dans une interview organisée par ses soins, il avait déclaré qu’il n’avait pas été “traité de façon honnête”