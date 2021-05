Robin Veldman arrive à Neerpede. La saison prochaine, celui qui a entraîné pendant onze ans les jeunes d'Heerenveen puis qui a passé quatre ans au centre de formation de l'Ajax dirigera les espoirs d'Anderlecht.

"J'ai souvent vu jouer les jeunes d'Anderlecht, par exemple lors de la Future Cup. Ils sont souvent allés loin et l’ont même déjà gagnée. Je connais déjà leur football soigné et offensif et les grands talents internationaux comme Lukaku, Tielemans et bien d'autres produits par l'Academy. Je veux tirer le maximum du talent de ces jeunes et les aider à franchir le pas vers l'équipe A. Lors d'une bonne conversation avec Vincent Kompany et Peter Verbeke, j'ai immédiatement vu que notre vision et notre enthousiasme sont identiques. Je suis vraiment impatient de commencer à préparer la prochaine génération de jeunes que les supporters d'Anderlecht aiment tant", a-t-il commenté sur le site du club.

“La nomination de Robin comme coach U21 cadre parfaitement dans notre vision de développement futur du club. Robin est un jeune coach passionné, mais il a déjà 15 ans d’expérience en tant qu’entraîneur de jeunes à un haut niveau. Son beau parcours dans un club comme l’Ajax Amsterdam doit nous aider à amener notre formation des jeunes à un niveau encore plus élevé et à optimiser leur passage en équipe première. En outre, c’est un honneur d’être la prochaine étape dans la carrière de Robin, ceci démontre que notre formation est également reconnue sur le plan international", analyse Peter Verbeke, le directeur sportif.

