Van Crombrugge 8 Quelle parade du bout des doigts sur la reprise de la tête de Ngadeu après à peine quatre minutes. Il a encore dû effectuer plusieurs interventions par après et a sauvé un tir au but pourtant très bien tiré.



(...)



Roef 8 Déjà bien attentif sur la petite déviation de Verschaeren en début de match. Il a finalement eu peu de boulot durant le match : il a cueilli quelques ballons aériens venant de phases arrêtées et de centres flottants. Il s’est hissé en héros gantois en stoppant deux tirs au but pour hanter ses anciennes couleurs. Et dire qu’il a commencé la saison comme doublure de Sinan Bolat.



(...)