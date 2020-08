Anderlecht avait payé 5,5 millions d’euros, mais l’Anglais n’a pas répondu aux attentes.

Après un an, 16 titularisations, sept buts et surtout beaucoup de blessures sous la vareuse anderlechtoise, Kemar Roofe (27 ans) a déjà retraversé la Manche. Le voilà désormais aux Glasgow Rangers ! Prix du transfert : plus ou moins 5 millions d’euros, plus des bonus. En août 2019, Anderlecht avait déboursé quelque 5,5 millions à Leeds United pour acquérir l’attaquant d’origine jamaïcaine.

