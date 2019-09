L’attaquant n’a pas joué avec les espoirs mais devrait être dans la sélection de mercredi. Kompany s’est à nouveau entraîné avec le groupe. Musona a joué avec les espoirs.

Pas de Kemar Roofe au match des espoirs d’Anderlecht ce lundi soir. Ni sur le terrain, ni sur le banc. Il a en partie travaillé avec l’équipe de Bellamy dimanche et s’est encore entraîné ce lundi matin, poussant un peu plus sa séance que le groupe A, qui a travaillé tranquillement pour récupérer de la défaite de dimanche.

L’Anglais est prêt pour le match de mercredi soir contre le Beerschot. En partie du moins. Il n’a plus de problème à la cheville et a fait beaucoup de renforcement musculaire afin de ne pas risquer une rechute. À l’entraînement, il impressionne déjà ses équipiers.

Il n’a toutefois pas la moindre minute de match dans les jambes et est loin d’être à 100 % de ses capacités réelles. Selon nos informations, il n’a pas joué avec les U21 afin de mettre un maximum de chances de son côté pour être dans le groupe face au Beerschot. Il sera logiquement sur le banc et montera si besoin en fin de match. Il n’a pas encore assez de rythme pour tenir 90 minutes.

Vincent Kompany sera, lui, prêt pour jouer face à Waasland-Beveren. Le défenseur, blessé aux ischios, s’est à nouveau entraîné avec le groupe ce lundi et n’a plus de soucis à la cuisse. Il pourrait jouer au Beerschot mais évitera tout risque et préférera logiquement faire son come-back ce week-end.

Le staff pourra aussi compter sur un autre joueur : Knowledge Musona. Opéré d’une hernie, le Zimbabwéen est de retour à l’entraînement depuis une grosse quinzaine de jours.

Il a joué avec les espoirs lundi soir et a montré de belles choses. En plus d’avoir inscrit un but, il a prouvé une grosse envie de jouer qui lui a valu une carte jaune. Il est prêt à dépanner et offre une alternative à Kompany s’il veut faire tourner son effectif.