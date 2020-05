Après Peter Zulj et Michel Vlap lundi, le Croate Marko Pjaca, l’Anglais Kemar Roofe et le Jamaïcain Kemar Lawrence ont également réussi à quitter leurs pays respectifs pour rallier la Belgique et reprendre les entraînements "individuels collectifs" au centre de Neerpede. Nacer Chadli et - bien évidemment - Samir Nasri sont les seuls joueurs "opérationnels" qui manquent actuellement à l’appel. Anderlecht s’entraîne en mode "confiné" jusqu’à la fin du mois et reprendra la préparation le 15 juin prochain. Les joueurs ne bénéficieront donc que de deux semaines de vacances.