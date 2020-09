Trois ans et demi après sa première sélection en équipe A lors d’un 0-0 à Lokeren, Hannes Delcroix (21 ans) a enfin débuté un match pour les Mauves. À la plus grande joie de tout Neerpede. Parce que Delcroix est un pur produit de la maison et il incarne l’ADN du club.

Né en Haïti sous le nom de Piterson Desir, Hannes est adopté à l’âge de 2 ans par la famille Delcroix, qui habite Horendonk, un petit village anversois à la frontière avec les Pays-Bas. Son adoption se déroule à merveille, mais le lien avec son pays d’origine ne disparaît évidemment pas.