Anderlecht - La Gantoise, le premier match à domicile du Sporting devant un stade comble, risque de ne pas avoir lieu le dimanche 22 août, comme prévu. La raison ? Le calendrier européen très chargé des deux clubs.

La rencontre est prévue entre les (potentiels) matchs aller et retour contre Vitesse ou Dundalk pour Anderlecht et contre Rakow Czestochowa et Rubin Kazan pour les Buffalos. Si La Gantoise se qualifie pour ces barrages, le club va sans doute faire la demande auprès de la Pro League, qui offre cette possibilité à ses clubs afin d’améliorer le coefficient UEFA de la Belgique.

Anderlecht n’a pas encore décidé s’il profiterait de cette opportunité. La saison passée, Genk - La Gantoise et Antwerp - OHL avaient été déplacés pour cette même raison. Les Pays-Bas appliquent cette formule depuis longtemps.