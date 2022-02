Christian Kouamé a été hyperactif : il a disputé plus de deux fois plus de duels que n'importe quel autre Mauve. Tandis que Verschaeren a fait briller son numéro 10.

Le Racing avancera forcément de nombreux arguments pour prouver qu'il méritait mieux que la défaite. Les Limbourgeois pourront se vanter d'avoir eu plus de possession (59% contre 41%), d'attaques (44 contre 34), de duels gagnés (119 contre 117), de passes vers l'avant (155 contre 130) et de centres (23 contre 7).

Toujours est-il que les meilleures occasions ont été anderlechtoises. Les Mauves ont cadré 50% de leurs 14 frappes, soit trois fois plus que les hommes de Storck. En somme, le RSCA a été bien plus efficace et bien plus dangereux. Comme le démontrent les buts attendus (2,46 pour le Sporting, 0,54 pour Genk) et le score final évidemment.

Debast a été intraitable face au Soulier d'or

(...)