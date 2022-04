Une brume épaisse s’est formée autour de trois joueurs d’Anderlecht : Yari Verschaeren, Majeed Ashimeru et Sergio Gomez. Anderlecht veut tenter de garder leur présence ou leur absence secrète le plus longtemps possible. Et si possible jusqu’à lundi à une heure du coup d’envoi de la rencontre, moment où Vincent Kompany devra donner sa composition d’équipe.