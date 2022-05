Une des priorités lors du mercato d’Anderlecht sera de tenter de garder Joshua Zirkzee (20 ans), auteur de 18 buts et 13 assists cette saison.

Le Néerlandais de 21 ans n’a plus qu’un an de contrat au Bayern Munich. Si le Bayern prolonge son contrat, Anderlecht serait disposé à le louer encore un an.

Mais il y a un autre plan sur la table : celui du transfert définitif. Cela permettrait au Sporting d’avoir un joueur qu’il pourrait vendre pour une fortune dans quelques saisons. Seulement, il faut que le Bayern soit d’accord. Il faut aussi que le Sporting puisse payer la somme de transfert. Une somme de 10 millions, par exemple, est trop élevée pour Anderlecht. Mais un gros effort serait un risque calculé pour un joueur avec un potentiel énorme qui connaît déjà la maison et vice versa.