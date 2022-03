Magallan a été plus solide et précis que Hoedt. Refaelov, Verschaeren et Ashimeru montent en puissance quand Zirkzee est doublement marqué.

L'inspiration n'est venue qu'en deuxième mi-temps. Un constat qui a déjà (trop) souvent été fait cette saison du côté du Parc Astrid. Toujours est-il qu'au final les Mauves sont parvenus à traduire leur nette supériorité. De toute façon, mis à part via une erreur individuelle, il aurait difficile de voir comment les Ostendais allaient pouvoir marquer. S'ils ont tenté leur chance à huit reprises (à 24 mètres de moyenne tout de même), les hommes d'Yves Vanderhaeghe n'ont cadré qu'une seule fois.