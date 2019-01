On nous avait promis que le nouveau terrain d’Anderlecht serait un billard. Mais la pluie abondante de ces derniers jours en a décidé autrement.

Un des nombreux faux rebonds a failli jouer un sale tour à Didillon. Fred Rutten n’y comprenait rien. "C’est quand même un nouveau terrain, non ? Mais bon, on a eu de la malchance avec les conditions. J’ai compris que le terrain était encore plus mauvais à la fin de l’année passée. J’étais surtout surpris de voir que le gazon était si haut. C’était presque impossible de jouer à un rythme élevé. Ce n’est que quand il a commencé à pleuvoir en seconde mi-temps qu’on a pu accélérer le jeu. Je mets peut-être la barre trop haut (NdlR : en se plaignant de la surface de jeu), mais elle peut être haute dans un club comme Anderlecht."

Les tapis d’herbe proviennent des Pays-Bas. Rutten, avec un sourire: "C’est vrai ? Alors, je ne m’inquiète pas. Cela va rentrer dans l’ordre."