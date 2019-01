Gantois et Anderlechtois ont livré leurs impressions, à chaud, au micro de nos confrère de Proximus.



- Kara : "Je pense que collectivement, on a fait un bon match. Si on avait été 11 pendant tout le match, on aurait pu revenir au score. Nous n'avons pas marqué et on aurait du être plus réaliste. La base de tout, c'est le travail. On va essayer de gagner tous les matchs, il nous reste 8 finales. Il est hors de question qu'on ne soit pas en playoffs 1. Honnêtement, je n'aime pas me prononcer sur l'entraîneur. Les joueurs sont responsables, ce n'est pas l’entraîneur qui est sur le terrain. Nous avons beaucoup de jeunes dans cette équipe. Certains ne parviennent pas à gérer la pression. C'est nous, les leaders, qui doivent relever l'équipe et aider les jeunes à s'intégrer et à prester à un haut niveau."



- Saelemaekers : "Le coach nous a demandé de jouer vers l'avant. On espère que le travail va payer pour repartir avec de meilleures intentions. On doit revenir aux bases. J'ai commencé sur le banc aujourd'hui parce que j'étais un peu moins bien ces dernières semaines. Cela ne me pose aucun problème. Je pense que c'est un passage obligé afin de se remobiliser. Je vais essayer d'être meilleur et de retrouver mon niveau."

- Rutten : "Quelques paramètres m'ont plu aujourd'hui. On a réussi à se procurer pas mal d'occasions de but et à être dangereux notamment. Gand aussi a eu beaucoup d'occasions. Nous devons nous remettre au travail pour gagner notre prochain match. Nous avions un peu de difficultés et Gerkens était blessé. C'est pour cela que je l'ai sorti à la mi-temps. Cette blessure m'a obligé à revoir notre plan de jeu."

- Bronn : "Cette victoire nous fait du bien. On voulait gagner contre un gros et ce sont 3 points importants. Félicitation à notre nouveau joueur car il a marqué et il a fait une très bonne prestation pour garder le ballon. Kaminski nous a vraiment aidé aujourd'hui. A l'entraînement, on a directement remarqué que les recrues allaient nous faire du bien. Gand se doit d'être en playoffs 1 chaque année. On va essayer de remplir les objectifs du club."

- Sorloth : "Je me suis très bien senti et on m'a très bien accueilli ici. Les supporters et l'atmosphère sont vraiment agréables à Gand. C'est bien joué de la part de Yaremchuk sur l'action qui amène le goal. L'entraîneur m'avait dit d'évoluer sur le côté droit mais j'ai marqué dans une position axiale. J'ai vraiment bien commencé mon aventure. Gagner contre Anderlecht, l'un des gros clubs du pays, est vraiment incroyable."

- Vadis : "Premier match après la trêve contre un bon adversaire et nous obtenons les 3 points donc tout va bien pour Gand ce soir. C'est une très bonne nouvelle cette victoire dans un match qui était très important. En fin de première on a un peu subi la pression d'Anderlecht. On a rectifié les choses grâce aux choix tactiques de l’entraîneur en deuxième mi-temps. Je pense que la victoire dans l'ensemble est logique."

- Thorup : "J'ai un très bon sentiment après ce match. J'ai confiance dans cette équipe. Dans l'ensemble c'était un match équilibré avec des occasions dans les deux sens. L'équipe doit croire qu'elle peut se retrouver au sommet de ce classement. Nous avons changé un peu tactiquement en deuxième période avec un autre système de jeu. Il faut relativiser sur le système parce qu'on s’était créé des occasions en première mi-temps aussi. On voulait juste avoir plus d'équilibre dans le jeu."