Malgré l’énorme déception, Fred Rutten est parvenu à trouver des aspects positifs. "On a gardé le zéro, ce qui n’est pas évident cette saison-ci", disait le coach d’Anderlecht. "Pourtant, on a tellement joué haut qu’on n’était pas à l’abri d’un contre. Autre chose qui m’a plu : la combativité de mes joueurs. Jusqu’au tout dernier moment, ils ont essayé de marquer. Je vois de la progression dans notre jeu, mais on aurait dû marquer."

Bolasie n’a pas trouvé la faille. Est-ce que Rutten n’attendait pas plus de sa part ? "Je ne parle pas des joueurs individuellement. Mais je m’attendais à ce que l’équipe gagne. Elle n’a pas trouvé la faille. Bolasie non plus."

Après le match (et donc avant Gand - Mouscron), Anderlecht semblait s’être rapproché des playoffs 2. Rutten ne baissait toutefois pas les bras. "Tant qu’on peut se qualifier, on fera tout pour y parvenir. Je ne trouve pas que mes joueurs manquent de confiance. Mais la réalité est ce qu’elle est : nous ne sommes pas en position de force. Je comprends la réaction émotionnelle du public, qui n’a pas l’habitude de voir son équipe si loin dans le classement."