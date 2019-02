L’un des grands joueurs formés à Neerpede a justement contribué à sa venue: "Quand j’ai dit à mon ami Lukaku sur Facetime que j’avais une offre d’Anderlecht, il m’a regardé et m’a dit: "Go!" Je l’ai écouté (rires)."

De manière plus sérieuse, Frank Arnesen a même cité Lukaku dans sa liste de remerciements pour ce transfert. "Romelu lui a parlé de la grande histoire de club, merci à lui."



Fred Rutten est ravi de sa dernière recrue: "C’est un joueur qui va nous apporter du rendement. C’est ce qu’on cherchait sur le marché. Suis-je satisfait de notre mercato? On avait une belle liste avec Ronaldo en un, Messi en deux et Bolasie en trois", plaisante-t-il. "Je suis donc très heureux. On ne cherchait pas obligatoirement un avant-centre mais un gars qui apporterait du rendement. Je pense qu’on l’a trouvé."



Rassuré par son premier entraînement ce vendredi matin, Bolasie sera déjà dans le groupe dimanche pour le déplacement au Standard. Il a même de bonnes chances de commencer. Trebel et Dimata sont également prêts à jouer.





Rassuré par son premier entraînement ce vendredi matin, Bolasie sera déjà dans le groupe dimanche pour le déplacement au Standard. Il a même de bonnes chances de commencer. Trebel et Dimata sont également prêts à jouer.

Contrairement à d’autres ex-prêtés (Rolando, Djuricic...), Yannick Bolasie est arrivé avec le sourire à Anderlecht. "Je suis vraiment content d’être ici. C’est un grand club. En Angleterre, j’ai joué à tous les niveaux, même en semi-pro, et on apprend à chaque fois. Anderlecht a formé beaucoup de grands joueurs et je vais perfection mon écolage du football ici."