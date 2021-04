Les Diables ont pris toute l’attention pendant dix jours mais personne n’a oublié qu’Adrien Trebel (30 ans) s’était remis en lumière juste avant la trêve internationale avec sa solide prestation contre Zulte Waregem (4-1). Et certainement pas le RSCA qui a proposé au doyen du vestiaire d’accorder sa première interview de la saison (à l’exception d’une courte intervention d’après-match à Beveren, le match où il s’était blessé). Il a d’abord refusé avant d’être convaincu par les arguments du club. Mais à deux conditions seulement : n’évoquer ni son salaire ni son agent. Pendant les 29 minutes d’entretien via Zoom, on n’a jamais prononcé le nom de Mogi Bayat mais le milieu français a tout de même fini par répondre aux questions sur son encombrant contrat. (...)