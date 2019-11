AS48 brodé sur le cœur. Une nouvelle marque ? "Nan", rigole Albert Sambi Lokonga (20 ans), "c’est un cadeau d’Adidas. Mais j’ai dans un coin de ma tête l’idée de lancer ma marque de vêtements. Pas tout de suite, hein, j’ai assez de boulot sur le terrain."

On sent le soulagement dans le chef du médian. Terminées les questions incessantes sur sa prolongation, la présence de Paul-José Mpoku, son frère et joueur du Standard, à ses côtés durant les négociations.

Albert Sambi Lokonga est lié à Anderlecht jusqu’en 2023 et met tout à plat.





Êtes-vous enfin payé à votre juste valeur ?



(rire) "On peut dire cela. Les négociations ont été longues et on en a enfin vu le bout."



(...)