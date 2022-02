Sacha Iakovenko, footballeur d’Anderlecht entre 2008 et 2013, vit à Kiev. Il est bien placé pour y palper l'ambiance qui y règne, au regard du conflit russo-ukrainien. "Ici, l'inquiétude des habitants commence à monter. Une partie des habitants de Kiev fuient vers Lviv, à l'Ouest. Mais parler de panique générale ? C'est exagéré", nous confie Iakovenko, actuellement agent de joueurs. "Il n’y a pas de militaires ni de chars en rue, les magasins et restaurants sont ouverts, les transports en commun fonctionnent comme d’habitude et il n’y a pas de couvre-feu. Il y avait moins de circulation en ville la semaine dernière, mais c’est parce que beaucoup de gens sont en quarantaine à cause du Covid. Omicron a touché une grande partie de la population, dont mes parents. Ces derniers jours toutefois, il y a plus de trafic, davantage de mouvements de la population, notamment vers l'Ouest."

