L’ex-attaquant ukrainien d’Anderlecht déconseille aux Russes de venir en Ukraine. "

Sacha Iakovenko, l’ex-footballeur ukrainien d’Anderlecht et du Dinamo Kiev et ancien international ukrainien, vit des moments terrifiants à Kiev, la ville où il vit et où il a grandi. "De temps en temps, il y a des combats dans mon quartier", dit l’actuel agent de joueurs, qui a été attaquant du Sporting entre 2008 et 2013. "Parfois, j’entends des coups de feu. En ce moment, je suis encore dans mon domicile. On nous a interdit de sortir de notre maison jusqu’à ce lundi. En cas de bombardements, j’ai deux options. Soit aller m’abriter dans un bunker, soit fuir dans notre garage souterrain de trois étages. Mais notre défense anti-aérienne fonctionne bien."