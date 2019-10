C’était le duel du match. Nils Schouterden contre Alexis Saelemaekers. Un tacle appuyé de l’Eupenois a envenimé la situation entre les deux hommes en début de première période.

Il y a eu des insultes et des provocations pendant le reste de la rencontre. "J’ai joué le duel à fond mais sans être méchant", expliquait Schouterden. "J’ai pris une jaune pour l’intensité du tacle, rien de plus. Je ne comprends pas pourquoi Saelemaekers fait ça. Franchement, il a beaucoup à apprendre d’un garçon comme Verschaeren. Il est plus jeune mais il reste correct et fair-play. Chapeau à Verschaeren d’ailleurs. Saelemaekers a essayé que je prenne une deuxième jaune jusqu’à la fin en exagérant tout. C’est dommage de jouer ainsi car il est assez fort techniquement pour faire la différence. On ne s’est plus parlé après le match. Milicevic a essayé de calmer les choses mais bon, ce n’est pas grave. J’ai fait mon match et je n’avais pas envie de perdre."

Dans le camp de l’Anderlechtois, on disait surtout que Schouterden avait beaucoup provoqué Saelemaekers dès le début du match en espérant lui faire péter un plomb.