Rutten va changer l’équipe à plusieurs endroits : Najar devrait jouer plus haut.

Rutten n’est pas du genre à dévoiler son onze de base à la veille d’un match. “À 99 %, j’ai mon équipe en tête. Mais je ne vais pas donner trop d’informations à l’adversaire.”

Il n’a donc même pas voulu dire s’il allait faire des changements par rapport à la dernière équipe de Vanhaezebrouck (au Cercle) ou de Belhocine (contre Beveren). Or, de source sûre, nous savons que la réponse est affirmative.

D’abord, il y a le retour de Kara, qui sera dans le onze. Dans cette même défense, Obradovic a de bonnes chances d’être titulaire, au détriment de Cobbaut. Et comme arrière droit, Appiah semble la seule possibilité, vu que Rutten considère Saelemaekers et Najar comme des joueurs plus offensifs.

Saelemaekers risque d’être la grande victime du changement d’entraîneur. Indiscutable sous Vanhaezebrouck, le deuxième du référendum de l’Espoir de l’année n’a pas encore convaincu Rutten. Il devra se battre pour sa place.

Edo Kayembe, par contre, a laissé une excellente impression au nouveau coach. Sur une voie de garage sous Vanhaezebrouck (il aurait pu partir pendant le mercato), il est attendu au coup d’envoi, surtout vu le forfait très probable de Trebel.

Najar, lui, a charmé Rutten à son ancien poste, celui d’ailier droit. C’est surtout le poste de n°10 qui, vu l’arrivée tardive de Zulj, posera problème à Gand. Bakkali a-t-il ses chances ? Ou plus un travailleur comme Gerkens ? Ou même Morioka? On connaîtra la réponse dimanche.

Le système, lui, ne changera pas. Rutten : “Les joueurs se sentent le mieux dans un 4-3-3.”