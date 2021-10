Raman et Verschaeren ont été bien plus précieux au pressing que Kouamé et Zirkzee.

Les Trudonnaires auront l'impression de mériter plus. Les Mauves, eux, regretteront certainement d'encaisser ce but à la dernière minute. Finalement, avec le recul, le partage entre les Bruxellois et les Limbourgeois paraît logique. Le score également lorsque nous analysons les expected goals (ou buts attendus) de chaque équipe. Si, au vu de la qualité des occasions, les Canaris auraient dû inscrire 2,25 buts, les Anderlechtois auraient, eux, de faire trembler les filets adverses à 2,57 reprises.