À Ostende, les cinq Anderlechtois repris par Martinez ont souffert. Chacun à leur façon.

Cela avait suscité beaucoup de commentaires mardi : le RSCA plus gros fournisseur de Diables avec cinq joueurs sélectionnés par Roberto Martinez pour les matchs contre le Danemark et l’Islande. Avec énormément de critiques dans le lot. Vendredi à Ostende, les cinq Diables mauves avaient l’occasion de faire taire les mauvaises langues avant d’aller rejoindre Hazard et De Bruyne à Tubize mais ils ne l’ont pas saisie.