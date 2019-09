Albert Sambi Lokonga et non pas Simon Davies était désigné par le service de presse pour la conférence de presse hebdomadaire.





Sambi s’est bien débrouillé. Comme quand on lui a demandé si son frère, le Standardman Paul-José Mpoku, se moque de la situation d’Anderlecht. "Tout joueur sait que ce n’est qu’une question de temps avant qu’Anderlecht n’obtienne des résultats. Dès que la mayonnaise va prendre, personne ne pourra nous arrêter."

Et est-ce que Mpoku espère qu’Anderlecht se qualifiera pour les playoffs 1 ? Sambi : "Je ne sais pas, mais c’est difficile d'imaginer des playoffs sans Anderlecht."



Lokonga a aussi dévoilé qu’il a presque couru un demi-marathon en 120 minutes au Beerschot. "On m’a dit que j’avais couru 16 kilomètres. C’est un record pour moi."



La qualification en Coupe de Belgique a fait du bien à Anderlecht. "Les gens sont plus souriants au club, l’atmosphère a changé, par rapport à lundi. Si on est lancés pour du bon ? Je ne sais pas. Avant de sortir de grands mots, on doit essayer de prendre les trois points contre Beveren, en proposant notre football. Non, je ne ressens pas de pression. Je joue toujours sans pression."

Sambi a retrouvé sa place de titulaire, après son match de suspension à Bruges. Il s’en est voulu d’avoir été exclu contre l’Antwerp. "Ce n’est pas mon habitude de prendre des rouges. J’ai revu plusieurs fois les images. Je me demande pourquoi je tacle là-bas. Vincent ne m’en a pas parlé. Il sait que je dois avoir regretté. Il n’avait pas besoin de m’en parler. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne dois pas me prendre une carte sur cette phase."

Pour le reste, Sambi est un plaisir à voir jouer. Il voit toutefois encore quelques points de travail.

"Je dois encore m’améliorer défensivement, dans l’impact et au niveau du jeu de tête, même si j’ai fameusement amélioré mon jeu aérien. Je prends déjà quelques ballons de la tête sur un match. Avant, je n’en prenais pas un seul."