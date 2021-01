"Nous n’avons pas voulu être trop beaux sur un terrain difficile. C’est juste une erreur (NdlR : sur le 1-0) qui nous coûte très cher." Albert Sambi Lokonga était déçu. Très déçu. "Je comprends l’inquiétude des supporters vu le résultat. C’est toujours pareil : on leur a offert un cadeau." Seules bonnes nouvelles : il va bien après trois matchs sur le carreau et son grand ami Adrien Trebel est de retour après une longue absence. "Sa montée au jeu a fait beaucoup de bien. Il apporte de la créativité, de l’expérience et de l’intensité. Il récupère beaucoup de ballons. Il est un gros plus pour nous."