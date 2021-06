Le transfert rêvé d’Albert Sambi Lokonga (21 ans) se rapproche de plus en plus : il est à deux doigts de signer à Arsenal. Selon une source proche du dossier, les clubs ont trouvé un accord de principe au sujet de l’indemnité de transfert et des bonus. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente concernant le pourcentage à la revente.

Arsenal a finalement fait une offre largement supérieure aux 14 millions offerts initialement.

Il s’agirait d’une somme aux alentours des 17 millions avec 4,5 millions de bonus si certaines conditions sont remplies (par exemple en cas de qualification pour la Ligue des champions).

Sambi deviendra donc le quatrième transfert sortant le plus cher de l’histoire du club, après Doku à Rennes (pour 26 millions), Tielemans à Monaco (pour 25 millions) et Mitrovic à Newcastle (pour 18 millions). Mais la plateforme Football Leaks avait révélé que 9 des 18 millions pour Mitrovic avaient disparu dans les poches d’agents.

Cette fois, ce n’est pas le cas. Anderlecht a négocié fermement pour obtenir le meilleur prix possible pour sa pépite. Selon cette même source, le Sporting voudrait 15 % à la revente de Sambi Lokonga. S’il part, par exemple, d’Arsenal au FC Barcelone pour 100 millions, le Sporting en récolterait donc 15. Mais pour le moment, Arsenal estime que c’est encore trop.

Le milieu, lui, a déjà un accord personnel avec les Gunners. En principe, il ne reprendra donc pas les entraînements à Neerpede.