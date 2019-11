Le meilleur Anderlechtois - surtout en seconde mi-temps - était Sambi Lokonga. À l’issue du triste 0-0, il avait quand même une bonne nouvelle pour les supporters, lorsqu’on lui a demandé quand il y aurait une solution pour sa prolongation de contrat. "Ce sera d’ici peu."

Son frère Paul-José Mpoku avait été repéré dans une des loges. Sambi : "Je l’ai déjà dit, on est avant tout frères, puis joueurs de foot. Où est le problème ?"

Sambi n’en revenait pas qu’Anderlecht n’ait pas marqué. "On a pourtant eu quelques occasions franches. Je ne sais pas si c’est le terrain qui nous a perturbés. C’est vrai qu’on a souvent glissé, mais ce n’est pas une excuse. Si on avait marqué, on n’aurait pas parlé du terrain. On ne peut pas en vouloir à Roofe et Chadli. On a onze joueurs sur le terrain. Une autre explication est la trêve internationale. Moi, par exemple, j’ai eu des pépins à gauche et à droite, cette semaine."

Et quid des sifflets à l’encontre de Kayembe ? Sambi : "C’est dommage de le siffler, d’autant plus qu’il a fait quelques bons matchs, ces dernières semaines. Il faut continuer à encourager notre jeune équipe."