Sambi Lokonga ne veut plus entendre parler du titre à Anderlecht: "On s'est vu trop beaux"

Après leur qualification pour les Champions Playoffs et les deux victoires consécutives face à Bruges et l'Antwerp en fin de phase classique, les Anderlechtois se sont mis à rêver de ramener le titre au Parc Astrid.

Mais le partage face à l'Antwerp lors de la 2e journée a fait redescendre les jeunes Mauves de leur nuage, surtout après une deuxième mi-temps plutôt mauvaise.

Dans une interview a retrouvé dans son intégralité dans la DH de ce mercredi, le capitaine des Mauves Albert Sambi Lokonga confie ne plus vouloir entendre parler du titre à Anderlecht. Pour expliquer la situation chez les Mauves, le Belgo-Congolais n'a pas tourné autour du pot : "Tout commence à l’entraînement. Cela fait plus de deux semaines qu’on ne s’entraîne plus comme il le faut, alors que c’était notre force auparavant. On s’est vus trop beaux en commençant les playoffs."

Sambi Lokonga a tenté de trouver une partie de l'explication de cette baisse de régime anderlechtoise : "Dans ces playoffs, on joue contre toutes des équipes qu’on avait déjà battues dans la phase classique. Peut-être qu’en raison de cela, il y a eu un petit relâchement. On pensait peut-être qu’on allait encore les battre, juste en étant sur le terrain. On a fait trop d’erreurs qu’on a payées cash."

Dès lors, Sambi Lokonga ne veut plus parler du titre : "On ne peut pas regarder plus loin que le prochain match. Il ne faut pas nous parler du titre, même si je sais qu’il faut y croire tant que c’est possible mathématiquement. À la fin, on verra bien si on peut encore jouer le titre."

Une interview à lire en intégralité via ce lien.