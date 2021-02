C’est le régional de l’étape, c’est le capitaine, c’est l’Anderlechtois à la plus forte valeur marchande et c’est un candidat à la possible succession d’Axel Witsel chez les Diables. Autant de raisons qui font d’Albert Sambi Lokonga (21 ans) un invité indispensable avant le déplacement du RSCA à Rocourt ce mercredi soir. On lui a soumis cinq affirmations fortes puis on lui a laissé la parole.

1 Sambi Lokonga est devenu un joueur adulte (...)