Albert Sambi Lokonga : "C'était un match difficile avec deux bonnes équipes sur le terrain. On a plus souvent poussé en fin de rencontre mais le match aurait pu aller dans les deux sens. Ce n'est pas facile de trouver les solutions pour être efficaces. On travaille les phases arrêtées à l'entraînement mais ce n'est pas encore venu. Il faut voir le positif pour continuer à avancer. Il ne faut pas penser au classement mais aux performances. Mais si on n'enchaîne pas des victoires, cela ne sert à rien de le regarder."

Laurent Depoitre : "On était bien organisés défensivement. On leur a laissé le ballon sans presser trop haut. On a eu plusieurs grosses occasions, on aurait dû marquer. On a parfois trouvé de l'espace dans le dos mais peut-être pas assez. La dernière passe faisait parfois défaut. Il faut faire mieux dans le dernier geste et être plus efficaces devant. Je suis confiant pour l'avenir. On a eu beaucoup de mal en début de saison mais cela va mieux depuis l'arrivée du nouveau coach. On sent qu'on peut faire mieux mais il nous manque une série pour recoller."

Dino Arslanagić : "Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué. J'ai besoin de prendre du rythme donc j'espère enchaîner pour récupérer le niveau que j'avais. L'équipe a fait une bonne prestation défensivement mais on n'aurait pas du laisser Anderlecht se procurer ses petites occasions. Dorsch est un petit pitbull et forme un bon binôme avec Kums. On garde le zéro mais on ne marque pas. Le groupe mériterait d'être plus haut au classement mais ce ne sont que des paroles. La saison est un peu délicate mais ce n'est pas fini, toutes les équipes sont accrochées."