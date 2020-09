C’est le cœur du jeu. Là où prennent place les cerveaux. Mais pas seulement. Dans le foot d’avant, on y mettait un 6 et un 10, association basique entre un récupérateur et un créateur. Généralement, ce dernier était la star de l’équipe. Dans le foot d’aujourd’hui, où le sacro-saint équilibre est un mot-clé pour tous les entraîneurs, ils sont généralement trois dans ce secteur : un 6, un 8 et un 10. Avec parfois un des trois rôles doublé et l’autre supprimé. Peu importe au final, tout dépend des profils et de l’animation, comme dirait l’autre.