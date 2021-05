Vincent Kompany a mordu sur sa chique quand il a reçu des questions sur l’arbitrage. Les joueurs anderlechtois, eux, étaient clairs. Les deux décisions de l’arbitre Alexandre Boucaut ne leur étaient pas favorables. "Pour moi, il n’y avait pas faute", dit Josh Cullen. Sambi Lokonga partageait son avis. "Et le VAR sert à quoi ?"

Sambi Lokonga s’est également exprimé par rapport à son avenir. "Je ne partirai pas vers un club qui est inférieur à Anderlecht, ni vers un club du même niveau. Je ne quitterai Anderlecht que si tous les ingrédients sont réunis. Oui, je me sens prêt à franchir un pallier et à me frotter à des grands joueurs. Mais tout dépendra des propositions qui seront faites pendant cet été."