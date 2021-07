Le transfert d’Albert Sambi Lokonga à Arsenal est proche d’être entériné. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano, toujours bien informé, l’a d’ailleurs évoqué sur les réseaux sociaux.

Seuls quelques détails doivent encore être réglés. Le principal : le pourcentage à la revente. Selon Arsenal, Anderlecht est un peu trop gourmand sur ce point.

Les Bruxellois aimeraient toucher au moins 15 % du montant de la revente. Arsenal considère avoir fait assez d’efforts en offrant une indemnité de transfert de 17,5 millions et 4 millions supplémentaires sous la forme de bonus. Un montant supérieur à la première offre des Londoniens.

Le joueur se retrouve également face à une drôle de situation à cause du Covid. S’il doit rejoindre sa nouvelle équipe directement à Londres, il devra effectuer une quarantaine avant de pouvoir rejoindre ses équipiers à l’entraînement. Il ne pourra pas quitter sa chambre d’hôtel durant plusieurs jours. Cela risque d’engendrer des débuts difficiles, d’autant plus qu’Arsenal ne restera plus qu’une semaine à Londres.

Idéalement, il aimerait passer ses examens médicaux en Belgique et y régler tous les détails contractuels avant de filer directement en Écosse où les Gunners seront basés la semaine prochaine pour leur stage estival.

Autre possible départ : celui d’Isaac Kiese Thelin. On évoque actuellement un retour possible à Kasimpasa, en Turquie. Anderlecht souhaite toutefois conserver le Suédois jusqu’à nouvel ordre. Le RSCA n’a pas assez d’attaquants dans son noyau et risque de commencer la saison avec Kiese Thelin. Jusqu’à ce qu’un renfort arrive.