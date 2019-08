Les premières réactions après le nul entre Mouscron et Anderlecht.

(RSC Anderlecht) : « On n'a pas pris les 3 points alors que c’était notre objectif. C’est une équipe très jeune avec de nouvelles méthodes de travail et on espère une victoire contre Malines. Il faut être décisif dans les 30 derniers mètres. Après pour le reste on a bien défendu, on était bon dans la possession du ballon. Mais le problème de l’attaque va bientôt être résolu. Quand la machine sera en marche, on ne s’arrêtera pas de gagner. »

Noé Dussenne (Excelsior Mouscron) : « On ne voulait pas prendre de goal et c'est chose faite, défensivement on a été très costaud. C’est un bon point contre Anderlecht. On a énormément bossé et le travail paye. J’ai toujours tout donné pour Mouscron. Le plus important c’était de ne pas se blesser mais quand on joue, on n’y pense pas trop. »

Nathan de Médina (Excelsior Mouscron) : « Sur la phase, j’ai senti que le ballon allait arriver et je me suis jeté dessus. Toute l’équipe a bien défendu, on a appliqué les consignes du coach. Oui c’est un bon début de saison pour nous et on aurait pu prendre 3 points aujourd’hui mais on a encore des choses à améliorer pour réaliser de meilleures rencontres. Anderlecht a de très bon jeunes et on sent la qualité de ces jeunes là, ce n’est pas pour rien qu’ils sont en D1. »

Edo Kayembe (RSC Anderlecht) : « Je ne serai pas back gauche toute l’année. J’y joue pour montrer ma polyvalence mais je veux toujours jouer au milieu. Petit à petit on va s’améliorer. Le championnat est encore long, il reste encore beaucoup de matchs, on va s’améliorer et on va essayer de se rattraper. »