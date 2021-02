Anderlecht a gagné à l’extérieur pour la première fois en trois mois (Courtrai fin octobre), lui permettant de s’offrir un derby à l’Union la semaine prochaine pour une place en quart de finale.

Et Anderlecht a inscrit un but de plein jeu loin du Parc Astrid deux mois après le dernier (Sambi Lokonga à Zulte Waregem). But inscrit par Mukairu, l’homme qui symbolisait le plus l’inefficacité offensive des Bruxellois ces dernières semaines.

Si on s’arrête au seul bilan chiffré, le Sporting a réussi sa soirée à Rocourt mercredi. Mais ce n’est pas avec cette rencontre que les Mauves vont rassurer leurs supporters.