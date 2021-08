Il n’a fallu que quelques minutes pour définir le contraste qui existait entre la rencontre de jeudi face à Vitesse Arnhem et celle de ce dimanche à Genk. L’Anderlecht mollasson et dur au réveil s’est transformé en équipe hargneuse et travailleuse. Seul point commun : une défaite au bout du compte.

Vu le contexte tendu après l’élimination européenne et un début de championnat moyen, ce revers n’aide pas Vincent Kompany à souffler dans les semaines à venir. Le coach devra faire le point et réfléchir à des solutions pour éviter de plonger dans une crise qui pourrait le mettre en danger.