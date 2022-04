Killian Sardella a subi une intervention médicale dans le bas de la jambe droite. L'opération s'est déroulée avec succès selon le communiqué du club anderlechtois qui annonce que le défenseur sera "indisponible pendant un certain temps."

Il est plus que probable que le Belge de 19 ans ne rejoue plus cette saison et ne sera disponible qu'à partir de la préparation en vue de la saison prochaine.