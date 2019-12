Y. T. et J. Se.

C’était la question du jour, après le 0-0 contre Charleroi : pourquoi Frankie Vercauteren n’avait-il fait son premier remplacement qu’à la 89e (Amuzu par Vlap) ?

"Les joueurs au bout du rouleau créaient encore le danger, se justifiait-il. Et si j’avais changé plus tôt, on aurait peut-être perdu l’équilibre."

Des premiers changements si tardifs sont devenus très rares dans le football moderne. À Anderlecht, par exemple, il faut remonter à l’ère Ariël Jacobs, il y a sept ans et demi. Jacobs avait fait ce coup-là à quatre reprises.

7/11/2010 : RSCA - Club Bruges 2-2 (Diandy pour Legear à la 89e).

29/12/2010 : Courtrai - RSCA 0-2 (Suarez pour Kanu à la 89e).

5/2/2012 : RSCA - Genk 4-2 (Kabangu et Mbenza pour Gillet et Jovanovic à la 90e+1).

12/2/2012 : Standard - RSCA 1-2 (De Sutter et Canesin pour Mbokani et Jovanovic à la 90e).