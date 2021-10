Si les Anderlechtois marquent plus, c’est aussi grâce à leur arrière gauche Sergio Gomez (20 ans), qui est le meilleur donneur d’assists en D1A avec cinq unités.

Depuis cette trêve internationale, l’Espagne a redécouvert le produit de la Masia, l’école des jeunes du Barça. Après son but et son assist contre la Slovaquie, il a marqué deux fois contre l’Irlande du Nord (3-0) en U21. Il a inscrit le 1-0 sur penalty et était l’auteur du splendide 2-0 - un golazo - après une fabuleuse attaque collective, qui doit avoir fait baver Vincent Kompany.