Si Luis de la Fuente, le sélectionneur des Espoirs, n'avait offert que 12 petites minutes de jeu à Sergio Gomez durant la trêve de septembre, ce dernier avait saisi sa chance en délivrant un assist contre la Lituanie. Résultat: il était titulaire contre la Slovaquie la semaine dernière, avec un but et un assist à la clé, et face à l'Irlande du Nord ce mardi soir.Cette fois, Gomez s'est offert un doublé en convertissant un penalty avant d'être à la conclusion d'une superbe action collective pour le 2-0. Vincent Kompany, grand adepte du football total, devrait apprécier...