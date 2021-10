Dans un Sporting d'Anderlecht qui cherche encore ses marques en championnat, Sergio Gomez est l'une des rares satisfactions. Le latéral gauche arpente son flanc sans relache et se montre de plus en plus décisif (2 buts et 6 assists en 11 matchs de Pro League). Dans une grande interview accordée à la DH/Les Sports +, l'Espagnol revient sur son début de saison avec les Mauves et sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la capitale belge à 21 ans à peine.

Dans sa jeunesse, Sergio Gomez a joué de nombreuses années à Barcelone avant de rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2018. De sa période catalane, il ne garde que de bons souvenirs et énormément de fierté. À l'époque, il a eu l'opportunité de croiser les stars telles que Messi ou Neymar : "Notre Académie jouxtait le centre d’entraînement de l’équipe A. Quand on avait de la chance, on les croisait sur le parking. Messi, Neymar et les autres : ils étaient très aimables. Et la photo avec le trident est unique. C’est le meilleur trident de l’histoire du club."

Mais c'est bien avec Iniesta que Sergio Gomez était comparé durant sa formation : "Tout simplement parce que je jouais à sa position, même si j’avais le numéro 10", sourit Gomez. "En jeunes, on vous donne le surnom du joueur qui joue à votre poste en A. Mais je n’ai pas la prétention de dire que je suis aussi bon que lui, loin de là. Je me souviens d’un discours qu’Iniesta était venu faire dans l’Académie, vu qu’il a aussi été formé par le club. Nous étions admiratifs - il est une légende en Espagne depuis qu’il a marqué le but de la victoire en finale du Mondial 2010 - mais nous pensions surtout à la photo qu’on pourrait prendre avec lui par après (rires)."

