Sergio Gomez: "Verbeke me prend en exemple ? C'est que je fais du bon boulot" Anderlecht Romain Van der Pluym Le latéral anderlechtois nous a accordé une longue interview. © Demoulin

Sergio Gomez fait incontestablement partie des meilleurs joueurs de notre championnat. D'ailleurs, sa cote est sans cesse à la hausse depuis son arrivée l'été dernier (le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur à 10 millions d'euros). Il faut dire que le garçon a tout de l'arrière latéral moderne et que son talent est plutôt rare. Tout comme ses sorties médiatiques, d'ailleurs.



Avant la double confrontation face à l'Antwerp, il nous a accordé un long entretien. L'occasion d'évoquer sa blessure, son avenir mais aussi sa sélection nationale et le FC Barcelone, le club de son coeur. Et, bien sûr, sa fantastique saison qui en fait un modèle pour le recrutement de Peter Verbeke. "Je vois cela comme une preuve que je suis en train de faire du bon travail. Puis, cela me motive à donner le maximum et à poursuivre mon évolution pour être meilleur la saison prochaine."



