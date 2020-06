Frutos peut rêver : Dockx, Jacobs, Hasi et… Vercauteren ont d’abord été adjoints.

Depuis 1976, année de la première victoire finale en Coupe d’Europe, Anderlecht a eu douze T2. Parmi ceux-ci, quatre sont devenus T1. Il s’agit de Jean Dockx, de Frankie Vercauteren (à deux reprises), d’Ariël Jacobs et de Besnik Hasi. Dockx (16 saisons comme T2), Vercauteren (6 saisons) et Hasi (6 saisons) ont pris leur temps pour apprendre le métier.

Parmi les huit autres, la majorité n’avait pas l’ambition et le profil pour devenir T1. Le meilleur exemple est celui de Martin Lippens, fidèle adjoint pendant 14 saisons de Goethals, de Braems, d’Ivic et de Van Himst. La même chose vaut pour Daniel Renders (sous Jacobs et Vercauteren), David Sesa (sous Weiler), Geert Emmerechts (sous Hasi) et le Néerlandais Van Zwam (sous Rutten).

Et puis il y a ceux qui rêvaient d’une chance, mais ne l’ont pas reçue, comme Glen De Boeck et Karim Belhocine. Les deux adjoints actuels - Nicolas Frutos et Jonas De Roeck - ne le disent pas tout haut, mais espèrent aussi être candidats à la succession de Frankie Vercauteren, le jour où il arrêtera.

De Roeck se sent déjà prêt pour le poste de T1, même si c’est dans un autre club. Frutos, lui, est patient, mais espère rester à Anderlecht pendant une éternité. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a signé un contrat à durée indéterminée. Il a compris qu’il pouvait apprendre beaucoup en travaillant dans l’ombre, et qu’il n’était pas encore entièrement prêt en 2017. Pourtant, il avait gagné trois de ses quatre matchs dans des conditions difficiles, mais ce n’était pas avec du football à la Guardiola.