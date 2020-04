Le numéro 3 d’Espagne est très intéressé : la balle est dans le camp du Sporting.

Le football est à l’arrêt, mais les (grands) clubs préparent déjà la saison prochaine. Ils sondent le marché et ne vont pas attendre longtemps avant de passer à l’offensive. Une des cibles belges du mercato d’été sera sans doute Sambi Lokonga.

Actuellement à Dubaï chez son frère Paul-José Mpoku qui joue à Al-Wahda, Sambi (20 ans) est convoité par plusieurs clubs en Europe. C’est surtout le FC Séville qui est très intéressé. Le club, troisième en Liga pour le moment, l’a suivi à plusieurs reprises, et est convaincu par ses capacités. Mais Sambi Lokonga n’est pas encore parti.

En novembre, il a resigné son contrat jusqu’en 2023. Non pas pour encore rester trois saisons au Parc Astrid, mais quand même pour mûrir encore une année. En 2019-2020, il est de temps en temps sorti du lot mais, la saison prochaine, son but est d’aligner les excellentes prestations. Sambi Lokonga espère partir par la grande porte en juin 2021.

Mais que dira le Sporting si Séville (ou une autre grosse pointure européenne) met un montant record sur la table lors de ce mercato d’été ? L’Europe entière sait que le Sporting a de gros problèmes financiers et est donc vulnérable dans les négociations. Sambi Lokonga, qui a un profil dont les clubs rêvent, pourrait battre le record de Youri Tielemans, qui était parti pour 25 millions à Monaco.

A priori, Anderlecht dit non aux clubs intéressés. Sambi Lokonga a sa place dans le projet de Vincent Kompany et le Sporting a fait un gros effort pour prolonger son contrat. Il est, avec Verschaeren et Doku, l’exemple par excellence du jeune formé par l’académie. Il est arrivé à Anderlecht en 2011, quand il avait 10 ans.