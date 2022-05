Stop ou encore ? Il y a plus d’un mois, on n’imaginait pas que l’avenir de Vincent Kompany à Anderlecht serait incertain au terme de la saison. Mais visiblement, même Vince the Prince n’est pas invirable. "La balle est dans le camp de la direction", assurait Kompany après le partage à Bruges.

Une chose est sûre : Anderlecht sans Vincent Kompany sera un tout autre Anderlecht. Voici ce qui changerait si le président Wouter Vandenhaute devait prendre la décision qui aurait l’effet d’un tremblement de terre.

des joueurs comme Nmecha ou Zirkzee ne viendraient plus